El misterioso mensaje de Carlos Palacios en medio de complejo momento en Boca: “Dos lobos conmigo”

Tras volver a quedarse en el banco de suplentes en un duelo del Xeneize, La Joya se descargó con una enigmática historia compartida en Instagram.

Carlos Palacios vuelve a generar ruido en Argentina, esta vez por un misterioso mensaje publicado en medio de su complejo momento en Boca.

La Joya otra vez vivió en el banco el último encuentro del Xeneize, donde derrotaron 1-0 a Lanús en La Bombonera el pasado viernes 28 de agosto.

Tras la victoria de su equipo, el volante nacional se descargó con un enigmático posteo en sus redes sociales.





Carlos Palacios realiza llamativo posteo en redes

El ex Colo Colo compartió una historia en Instagram junto a la siguiente frase: “Cargo dos lobos conmigo: Uno tiene algo que proteger, el otro no tiene nada que perder”.

La imagen muestra unos lobos y la palabra “Domingo”, además de algunos emojis en la parte inferior.

El posteo se dio en un escenario muy complejo para Palacios, quien solamente ha jugado un partido en lo que va de la temporada 2026.

El año arrancó con una lesión en una de sus rodilla que incluyó operación. Pese a mostrarse a disposición este segundo semestre, el entrenador Rodolfo Arruabarrena se ha inclinado por otras opciones.

De hecho, el formado en Unión Española parece haber quedado bajo la consideración de Alan Velasco y Sebastián Villa, con quienes pelea por un lugar tras la lesión del joven Tomás Aranda.

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