La 35 es cosa de tiempo: Cuándo podría Colo Colo consagrarse campeón de la Liga de Primera

La victoria frente a Audax Italiano, sumado al nuevo tropiezo de Universidad de Chile, le permitió al Cacique dar un paso gigante hacia el título.

Colo Colo dio otro paso gigante hacia el título. En una contundente presentación, el Cacique goleó 5-1 a Audax Italiano este domingo en el Estadio Monumental.

Los dobletes de Javier Correa, Leandro Hernández y el tanto de Lautaro Pastrán le permitieron a Los Albos imponerse en casa, estirando la ventaja con Universidad de Chile que cayó en la misma jornada ante Universidad de Concepción.

Estos resultados le permiten al Popular ir sacando cuentas sobre la fecha en la que podría consagrarse como campeón del fútbol chileno.





Los puntos que necesita Colo Colo para ser campeón

Teniendo en cuenta que ya tiene 52 puntos, Colo Colo necesita sumar solamente 12 unidades para bajar su estrella número 35.

Esto se da porque sus perseguidores, tanto la U como Universidad Católica, pueden alcanzar un máximo de 63 puntos en las nueve fechas que le quedan al torneo.

En resumen, el Cacique será campeón si gana sus siguientes cuatro partidos que serán contra: Huachipato, Deportes Concepción, Coquimbo Unido y Palestino, este último el fin de semana del 25 de octubre por la jornada 25°.

Sin embargo, la fiesta podría darse antes si es que el Romántico Viajero y Los Cruzados acumulan algún tropiezo.

De los mencionados cotejos, solamente el choque frente al León de Collao lo disputarán en el Estadio Monumental.