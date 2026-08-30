¡Invencibles! Colo Colo golea 5-1 a Audax Italiano por la Liga de Primera

Javier Correa y Leandro Hernández se robaron la noche con dos anotaciones cada uno.

Colo Colo volvió a hacerse notar en la Liga de Primera, esta vez en la fecha 21 contra Audax Italiano tras golearlo 5-1 en el Estadio Monumental.

Desde el Cacique, Javier Correa y Leandro Hernández protagonizaron el partido con dos goles cada uno en el primer y segundo tiempo.

Así fue la nueva goleada de Colo Colo vs Audax Italiano

La primera parte del partido estuvo duramente peleada y es que tras el primer punto de Correa a los 15′, Lautaro Pastrán anotó el segundo gol de los Albos a los 31′.





Poniendo en aprietos a los Itálicos, estos se defendieron y a los 34 minutos Giovani Chiaverano anotó el único punto de su equipo.

Pese a la ventaja de Colo Colo, el cuadro local no bajó el rendimiento y siguió llegando al arco contrario. A los 61′ Hernández marcó la tercera goleada para que más tarde, a los 79′, Correa volviera a hacer un gol.

Finalmente, Hernández cerró la noche a los 82 minutos dejando el marcador en 5-1 contra un Audax Italiano que se mantiene en el lugar número 13 de la tabla de posiciones.