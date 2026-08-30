¡Invencibles! Colo Colo golea 5-1 a Audax Italiano por la Liga de Primera
Javier Correa y Leandro Hernández se robaron la noche con dos anotaciones cada uno.
Colo Colo volvió a hacerse notar en la Liga de Primera, esta vez en la fecha 21 contra Audax Italiano tras golearlo 5-1 en el Estadio Monumental.
Desde el Cacique, Javier Correa y Leandro Hernández protagonizaron el partido con dos goles cada uno en el primer y segundo tiempo.
Así fue la nueva goleada de Colo Colo vs Audax Italiano
La primera parte del partido estuvo duramente peleada y es que tras el primer punto de Correa a los 15′, Lautaro Pastrán anotó el segundo gol de los Albos a los 31′.
Poniendo en aprietos a los Itálicos, estos se defendieron y a los 34 minutos Giovani Chiaverano anotó el único punto de su equipo.
Pese a la ventaja de Colo Colo, el cuadro local no bajó el rendimiento y siguió llegando al arco contrario. A los 61′ Hernández marcó la tercera goleada para que más tarde, a los 79′, Correa volviera a hacer un gol.
Finalmente, Hernández cerró la noche a los 82 minutos dejando el marcador en 5-1 contra un Audax Italiano que se mantiene en el lugar número 13 de la tabla de posiciones.
¡𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐑𝐔𝐂𝐀! 🤟🏻
Con goles de Javier Correa (x2), Lautaro Pastrán y Leandro Hernández (x2), derrotamos por 5️⃣-1️⃣ a Audax Italiano en el Monumental por la fecha 21 de la Liga de Primera 🏆🇨🇱
Presentado por @jetour_chile#VamosColoColo pic.twitter.com/DY4y3fqxBN
— Colo-Colo (@ColoColo) August 30, 2026