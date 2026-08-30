¡Llegó a las lágrimas! Martín Vidaurre logró 4to lugar con bici pinchada en Mundial de BTM

El chileno estuvo a solo 28 segundos de alcanzar la medalla de bronce del XCO Élite en Italia.

Este domingo el ciclista Martín Vidaurre logró quedarse con el 4to lugar en el Mundial de Mountain Bike, en Val di Sole, Italia.

Tras realizar un circuito de ocho vueltas en 1 hora, 26 minutos y 25 segundos, el chileno estuvo a solo 28 segundos de la medalla de bronce que terminó ganando el canadiense Cole Punchard





El accidente que le costó la medalla a Martín Vidaurre

Martín llegó a la meta y fue inmediatamente rodeado de chilenos felicitándolo por su desempeño en la compleja competencia, sin embargo, el ciclista se emocionó y llegó a las lágrimas en una mezcla de cansancio y frustración tras saborear de cerca el tercer lugar del XCO élite.

Y es que el nacional peleó gran parte del trayecto por los puestos de avanzada, no obstante, un pinchazo en el último tramo le dificultó su llegada a la meta.

Cabe destacar que Val di Sole mantiene una especial conexión con Vidaurre y es que ahí mismo, pero en el 2021, se consagró campeón mundial Sub 23 y en el 2025 consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo XCO élite, convirtiéndose en el primer chileno en ganar una fecha de la máxima categoría.