Tras tackle ilegal a un Cóndor: Batalla campal entre selecciones de rugby de Chile y Uruguay

En Talcahuano se registró la intensa pelea entre los jugadores, luego de que el uruguayo Joaquín Myska dejara lesionado al chileno Emilio Shea.

Las selecciones de rugby de Chile y Uruguay XV protagonizaron una batalla campal en el estadio CAP de Talcahuano, durante el Americas Rugby Championship.

La intensa pelea se desató luego de que el uruguayo Joaquín Myska dejara lesionado al chileno Emilio Shea con un tackle ilegal.

En ese momento, pese a que el árbitro intentó llamar a la calma, los jugadores se insultaron frente al juez cuando Myska recibió tarjeta roja.

Así comenzaron los golpes. Patadas, empujones y, sin duda, tackles, llovieron en el campo de juego del CAP.

Finalmente, el compromiso terminó con el triunfo de Los Cóndores XV, quienes vencieron 33-12 a los uruguayos.

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Federación Nacional de Rugby emite comunicado tras batalla campal

Tras el polémico partido, la Federación Deportiva Nacional de Rugby emitió un comunicado para informar el estado de salud de Emilio Shea y manifestarle su apoyo.

“Pilar titular de nuestro seleccionado sufrió una lesión ligamentaria de alto grado de rodilla derecha, compatible preliminarmente con una rotura completa del ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial“, detalló.

Asimismo, la federación comentó que “esperamos completar los estudios imagenológicos pertinentes en los próximos días para determinar el pronóstico de Emilio. Le enviamos un fuerte abrazo y toda la fuerza”.