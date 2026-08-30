Universidad de Chile visita a Universidad de Concepción buscando mantener el segundo lugar de la tabla de posiciones, partido que se juega en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Universidad de Chile salta nuevamente a la cancha por la Liga de Primera, disputando este domingo un partido clave ante Universidad de Concepción.

Tras la dolorosa derrota en el Superclásico contra Colo Colo, Los Azules no pueden dar un paso en falso si quieren mantener el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Por la otra vereda está el Campanil, quienes necesitan sumar puntos en su lucha por evitar el descenso.





¿Dónde ver el partido de U. de Concepción vs U. de Chile?

El partido de Universidad de Concepción vs Universidad de Chile, válido por la fecha 21° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el compromiso será emitido por la plataforma de streaming HBO Max.

Hora del partido entre U. de Concepción y U. de Chile por la Liga de Primera

El encuentro del cuadro del Biobío contra el Romántico Viajero comienza a las 15:00 horas de Chile de este domingo 30 de agosto.

El escenario es el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, mientras que el árbitro designado es Diego Flores.