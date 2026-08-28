Lo dieron todo: Mellizas Abraham finalizaron sextas en la final del Mundial de Remo

Las chilenas compitieron en una durísima final que sufrió retrasos a causa de la lluvia. Rumania se quedó con el oro y Francia con la plata.

Un meritorio sexto lugar consiguieron las mellizas Melita y Antonia Abraham en el Mundial de Remo de Ámsterdam, compitiendo mano a mano en la categoría dos sin timonel femenino.

En una jornada marcada por el retraso a causa de la lluvia, las representantes del Team Chile culminaron su regata con un tiempo de 07:07.54.

Las ganadoras del oro fueron las rumanas Adriana Adam y Simona Radis, quienes había clasificado a esta instancia en el mismo heat que las nacionales.





La plata quedó para Francia, mientras que Italia cerró el podio al terminar en el tercer puesto.

Con este resultado, las hermanas Abraham volvieron a una final planteria tras finalizar en el quinto lugar en Belgrado 2023.