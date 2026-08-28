La furia de Arturo Vidal contra la U por denuncia a Javier Correa: “No tienen ni un brillo”

El King aseguró que el delantero argentino no realizó los gestos obscenos a los hinchas y arremetió contra Los Azules. “Quieren dañar y ensuciar”, sostuvo.

Muy molesto se mostró Arturo Vidal luego de la denuncia realizada por Universidad de Chile contra Javier Correa, quien realizó gestos obscenos luego de la victoria de Colo Colo en el Superclásico.

Pese a que no la seña no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe, el delantero argentino fue citado por el Tribunal de Disciplina tras la acción presentada por Los Azules.

Esta situación desató la molestia del King, quien disparó: “Los chunchos no saben qué más andar sapeando”.





Arturo Vidal respalda a Javier Correa tras denuncia de la U

En una de sus transmisiones por streaming, el volante fue tajante: “Yo les voy a contar algo, cabros: No tienen ni un brillo los que sapean a Correa, porque nunca se lo hizo a los hinchas de la U”.

El capitán de Los Albos insistió en que los gestos no fueron hacia la tribuna, remarcando que “nosotros teníamos ahí un camarógrafo y otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos para subir”.

“Él se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda. Pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”, agregó.

Ante esto, Vidal reiteró sus críticas y apuntó que en el Romántico Viajero “cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente”.