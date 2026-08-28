A pocos días de que finalice el mercado de pases, Big Ben irá al club que ya defendió en dos etapas y en el que se ganó el cariño de los hinchas.

Ben Brereton cambia de club. Tras varios días de especulaciones, Sheffield United anunció este viernes al chileno como su nuevo refuerzo.

Los Sables confirmaron el regreso de Big Ben, quien fichó a préstamo desde el Southampton por toda la temporada 2026-2027.

Este será el tercer ciclo del delantero en el cuadro de la Championship de Inglaterra, pasando anteriormente el 2024 y 2025 en el que se ganó el respeto de los hinchas.

“Estoy muy ilusionado. Obviamente me hacía muchísima ilusión volver por tercera vez para estar con el entrenador y reencontrarme con los compañeros, así que estoy realmente feliz y contento”, comentó el nacional al sitio oficial del club.

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El factor clave en el regreso de Ben Brereton al Sheffield United

Uno de los puntos más importantes que llevó al ariete de 27 años para volver a su viejo amor fue la cercanía con Chris Wilder, entrenador del Sheffield United.

El DT dirigió a Brereton en sus ciclos anteriores, donde formaron una gran relación que motivó al estratega a solicitar su contratación.

“El míster y yo tenemos una gran relación. Él ha hecho un gran trabajo en su carrera y, en mi caso, ya he jugado a sus órdenes en dos ocasiones en el Sheffield United, por lo que estoy entusiasmado de volver y jugar para él”, señaló el chileno.

Por su parte, Wilder señaló: “Disfrutó mucho de su estancia anterior aquí. Conecta bien con la afición y tiene muchas ganas de recuperar esa sintonía esta temporada”.