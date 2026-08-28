Tras recibir gran noticia de la FIFA: Cuándo podrían volver a jugar los sancionados de Argentina

La Comisión Disciplinaria del organismo aprobó que los castigados de La Albiceleste cumplan sus suspensiones en partidos amistosos, por lo que podrían retornar a la cancha en solamente un año.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este jueves que la FIFA aceptó su solicitud respecto a las sanciones tras el Mundial 2026, donde varios integrantes de su plantel agredieron a jugadores de España en la final.

En concreto, la Comisión Disciplinaria del organismo aprobó que los jugadores sancionados cumplan su sanción en partidos amistosos catalogados como “Clase A”.

El más favorecido con esto es Leandro Paredes, quien fue castigado con 10 encuentros por golpear a Gavi luego de la caída en la definición por el título.





Sancionados de Argentina cumplirán sanciones solamente en amistosos

Teniendo en cuenta esto, todos los sancionados de La Albiceleste cumplirán solamente en duelos amistosos y no oficiales.

Esto se da debido a que los trasandinos jugarán seis compromisos este 2026, los que se sumarán a dos cotejos en marzo del 2027 y otros dos en la fecha FIFA de junio.

De esta forma, Paredes quedará a disposición del cuerpo técnico en la ventana de septiembre del próximo año.

Cabe recordar que los otros castigados fueron Nahuel Molina (7 partidos), Thiago Almada (un partido) y el ayudante Roberto Ayala (3 partidos).

Todos ellos deberán adicionalmente pagar una alta multa por su reporchable actitud ante los campeones del mundo.