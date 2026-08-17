No aguantó la risa: El insólito momento entre reconocido DT y periodista que se hizo viral en España

Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, protagonizó una curiosa situación junto a una periodista al no poder contener sus carcajadas. “Le habían contando un chiste”, explicó la comunicadora.

Un llamativo momento fue el que protagonizó Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés de España que sufrió un ataque de risa mientras era entrevistado.

Todo se dio el pasado sábado previo al contundente triunfo 3-0 ante el Getafe, partido que marcaba su estreno en LaLiga.

Pese a que la conversación con la periodista Irene Morales de la cadena DAZN parecía desarrollarse con normalidad, una simple pregunta al adiestrador se transformó en viral.

El ataque de risa de Quique Sánchez Flores

La consulta de la comunicadora fue: “Con ganas ya de comenzar la Liga, no sé si el verano se te ha hecho largo o no”.

Sánchez Flores no aguantó y desató sus carcajadas, perdiendo totalmente el control y teniendo que marcharse a los vestuarios.

El DT pidió disculpas y explicó que su ataque de risa fue porque minutos antes le habían contado un chiste, el cual supuestamente no pudo olvidar de manera rápida.

Por su parte, Morales habló de lo ocurrido en la misma cadena y sostuvo: “Se suponía que antes de entrar en nuestra entrevista le habían contado un chiste, pero de verdad, tengo muchas dudas de la situación”.

“No sé si realmente se reía del chiste o de qué, porque no fue capaz en ningún momento de contarnos de qué se estaba riendo”, agregó.

Adicionalmente, la periodista aseguró: “Solo vieron una parte, el principio de una entrevista que intentamos hacer. En realidad hubo como tres intentos de hacerla, pero no podía parar de reír”.