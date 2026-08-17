Todo o nada: Qué resultado necesita la UC ante Estudiantes para clasificar en la Libertadores

Los Cruzados tienen una gran oportunidad al definir la serie de octavos de final como local, aunque lo harán sin Fernando Zampedri.

Un partido crucial es el que jugará Universidad Católica este martes, día en que recibirá a Estudiantes de La Plata por la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego del empate 1-1 en la ida, Los Cruzados tienen la gran oportunidad de definir la serie en casa y conseguir el paso a la siguiente ronda del torneo continental.

El punto en contra que tienen los estudiantiles es la baja de Fernando Zampedri, quien se perderá este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.





Los resultados que clasifican a la UC a cuartos de final de Copa Libertadores

Teniendo en cuenta la igualdad de la semana pasada, y que ya no corre el denominado “gol de visitante”, La Franja avanzará a cuartos de final si gana por cualquier resultado.

En caso de empate, el clasificado a cuartos de final se definirá directamente en penales debido a que en esta fase no hay alargue.

Por último, una derrota frente al Pincha acabará con toda esperanza y marcará la eliminación del elenco chileno.

El partido de la UC ante Estudiantes se disputará este martes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas, duelo que podrás ver por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.