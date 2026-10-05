La influencer publicó una serie de fotos en su Instagram, entre las que aparece Maravilla en un tranquilo paseo junto a su pequeña.

Alexandra Litvinova volvió a llamar la atención de sus seguidores, compartiendo en esta ocasión una especial foto de Alexis Sánchez junto a su hija.

La modelo llegó hace algunas semanas a Canadá para acompañar al futbolista chileno, quien desde mediados de este año juega en el CF Montreal de la MLS.

Tras aterrizar en suelo nortamericano, la influencer rusa mostró un tierno momento protagonizado por Maravilla y su pequeña.





La adorable foto de Alexis Sánchez con su hija

En su cuenta de Instagram, la joven publicó 11 fotos en lo que denominó “momentos random de la semana pasada”.

Una de las imágenes incluyó al tocopillano cargando a su hija en el cuello en un tranquilo paseo, donde también está una de sus mascotas.

Adicionalmente, Litvinova agregó retratos en los que aparece vestida con los colores del CF Montreal y leyendo, entre otras actividades.

El posteo se repletó de comentarios de sus seguidores chilenos, donde destacaron que se ve feliz disfrutando con su familia.

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