“Alexis Sánchez tiene a la mejor”: Así quedó el Instagram de Alexandra Litvinova tras preparar empanadas

La modelo rusa sacó aplausos al preparar la tradicional comida en Fiestas Patrias, recibiendo cariñosos mensajes de sus seguidores.

Pese a estar a miles de kilómetros de Chile, Alexandra Litvinova fue una de las grandes protagonistas de las Fiestas Patrias en redes sociales.

La pareja de Alexis Sánchez se volvió viral al preparar empanadas para festejar la fecha más emblemática de nuestro calendario.

Acompañada de la canción “La Consentida”, la modelo rusa se mostró totalmente “endieciochada” y generó una lluvia de comentarios de sus seguidores.





Instagram de Alexandra Litvinova se repletó de comentarios

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, donde muchos destacaron su amor la tradicional comida y por el propio tocopillano.

“Las hace mejor que cualquier chileno”, “A Alexis Sánchez le llegó la mejor” y “se lo merecen”, fueron solamente algunas de las opiniones.

Litvinova compartió el video tras arribar a Canadá para acompañar al delantero nacional, quien fichó a mediados de año al CF Montreal.

Antes de firmar su contrato, la pareja y su hija Bela disfrutaron parte de sus vacaciones en Tocopilla junto a la familia del futbolista.

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