Tras pasar las últimas semanas en Rusia, la influencer informó con un emotivo mensaje que deja su tierra natal.

Alexandra Litvinova prepara las maletas. La pareja de Alexis Sánchez reveló en sus redes sociales que se prepara para una nueva etapa y dejar Rusia.

La modelo se había instalado en su país de origen mientras el tocopillano se instalaba en Canadá tras fichar en el CF Montreal.

Tras estar varias semanas en casa, la propia influencer dio a conocer la noticia con un mensaje.





Alexandra Litvinova revela que se va de Rusia

En una historia de Instagram, la joven escribió: “Ha llegado el momento de decir adiós a mi tierra natal”.

El mensaje fue acompañado por una imagen de árboles, emojis de bandera, un corazón y una cara de tristeza, aunque no dio más detalles.

Hace algunas semanas, el propio Sánchez confesó que el inicio del ciclo en el fútbol norteamericano no ha sido sencillo y que estaba lejos de su familia.

“No siempre es fácil, pero cada paso suma”, fue parte de lo que indicó en aquella oportunidad.

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