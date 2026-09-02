Alexis Sánchez recibe críticas por perderse bautizo de su hija: Alexandra Litvinova lo defendió

La modelo salió al paso de los cuestionamientos hacia el futbolista chileno, quien fue apuntado por algunos usuarios por faltar a la ceremonia.

Diversas críticas en redes sociales recibió Alexis Sánchez tras perderse el bautizo de su hija, quien este martes vivió un importante proceso de su infancia.

El momento fue compartido en Instagram por Alexandra Litvinova, pareja del futbolista chileno que destacó haber experimentado “uno de los días más hermosos y significativos del último año”.

“Qué feliz estoy de haber compartido este momento tan especial con mi familia y mis amigos más cercanos. Mi corazón está en paz sabiendo que mi hija está protegida por Dios y rodeada del amor y la guía de sus padrinos”, expresó la joven.

Pese a esto, varios seguidores cuestionaron a Maravilla por faltar a la ceremonia, lo que derivó en una contundente respuesta de la modelo.





Alexandra Litvinova defendió a Alexis Sánchez

Todo se originó con una usuaria comentando: “¿Y el papá? Él tiene que estar en esos momentos muy importantes”.

Litvinova no aguantó y replicó: “Papá tiene un trabajo muy difícil que le obliga a sacrificar gran parte de su vida personal y a perderse momentos como estos”.

“Ténganlo presente la próxima vez que escriban algo poco amable sobre él”, agregó la influencer rosa en la misma publicación.

Sánchez reconoció la semana que ha estado lejos de su familia tras fichar en el CF Montreal, manifestándose con una profunda reflexión en la que se mostró confiado en esta nueva etapa en el fútbol.

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