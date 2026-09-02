Manchester City lidera: Así quedó el Top 10 de clubes que más gastaron en fichajes en Europa

La compra de Enzo Fernández en 145 millones de euros ratificó el poder de Inglaterra en el libro de pases, superando a varios gigantes del viejo continente.

Este martes 1 de septiembre finalizó el mercado de pases en las principales ligas de Europa, lo que trajo los últimos fichajes.

El gran bombazo en el cierre lo protagonizó Enzo Fernández, quien pasó del Chelsea al Manchester City a cambio de 145 millones de euros.

Precisamente, los Cityzens se transformaron en el club que más dinero gastó en el verano europeo al desembolsar más de 500 millones de la mencionada divisa, según cifras del portal Transfermarkt.





Al fichaje del volante trasandino se sumaron el inglés Elliot Anderson (€135 millones), el marroquí Ayyoub Bouaddi (Casi €100 millones) y el senegalés Iliman Ndiaye (€75 millones).

Del Top 10 de equipos que más dinero invirtieron, 8 son de Inglaterra en una nueva demostración del poderío económico de la Premier League.

Los únicos ajenos al Reino Unido son Real Madrid (más de €125 millones por Yan Diomandé) y el Barcelona (€70 millones por Anthony Gordon y otros €70 millones por Rodri).

Los clubes que más gastaron en el mercado de pases de Europa