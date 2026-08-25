Darío Osorio al Manchester City: Lo que se sabe del interés y el aspecto que podría afectar el fichaje

A pocos días de que finalice el mercado de pases en Europa, el delantero chileno comenzó a ser vinculado con uno de los equipos más poderosos del mundo.

Darío Osorio sigue generando ruido en Europa. A pocos días de que finalice el mercado de pases, el delantero comenzó a ser vinculado nada menos que con el Manchester City.

Según consignó The Sun, el cuadro inglés está dispuesto a realizar una oferta al Midtjylland por su pase, tasado actualmente en cerca de 20 millones de dólares.

De hecho, el citado medio afirmó que los Cityzens enviaron ojeadores presenciaron el duelo disputado el pasado domingo contra el Randers por la liga danesa, donde el chileno marcó el único gol con un gran remate desde fuera del área.





El supuesto interés del multicampeón británico se sumó al de otros clubes importantes, entre los que está el Everton de la misma Premier League y el Milan de Italia.

Pese a que realizó la temporada con su club y sigue sumando minutos, el entrenador Mike Tullberg afirmó que es muy poco probable que el delantero siga en Los Lobos.

El fichaje del Manchester City que podría complicar arribo de Darío Osorio

En medio de estos rumores, el Manchester City aceleró gestiones y aseguró el fichaje de un futbolista que juega en la misma posición que Osorio.

Se trata de Allan, ariete brasileño por el que llegaron a un acuerdo verbal para pagar cerca de 40 millones al Palmeiras.

Otro punto que corre en contra para el nacional es el tiempo, teniendo en cuenta que el mercado de pases en Europa cierra el próximo 31 de agosto.

A raíz de esto, el seleccionado nacional vive horas fundamentales para definir su futuro y poder dar el salto a una liga más competitiva.