Llegó la hora de Vozinha: Fecha, hora y estadio para su esperado debut en Colo Colo

El arquero tendrá su gran oportunidad en el choque ante Unión Española por Copa Chile, donde Los Albos ya están clasificados a la siguiente ronda.

Llegó el momento más esperado para Vozinha. A casi un mes de su arribo, el caboverdiano tendrá su esperado debut en Colo Colo en el partido ante Unión Española por Copa Chile.

Tras su masivo recibimiento y la puesta a punto ordenada por el cuerpo técnico, el arquero sumará minutos por primera vez como jugador del Cacique.

La instancia se dará en el tradicional torneo, donde Los Albos ya están clasificados a la siguiente ronda y Los Hispanos eliminados.





Fecha, hora y estadio para el debut de Vozinha en Colo Colo

El partido de Colo Colo ante Unión Española, válido por la fecha 6° de la Copa Chile, está programado para este miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

El escenario en esta oportunidad será el Estadio Nacional, recinto en el que el cuadro de Macul hará de local por cuidados en el césped del Monumental.

¿Dónde ver el partido de Colo Colo vs Unión Española por Copa Chile?

El choque del Cacique contra el cuadro de colonia será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO Max emitirá este importante encuentro de manera online.