No era Colo Colo: El club chileno que pudo fichar a Vozinha antes de su llegada al Cacique

Previo a firmar con Los Albos y a su participación en el Mundial, el caboverdiano fue ofrecido a Universidad de Concepción. “Tuvimos la posibilidad”, manifestó el presidente del Campanil, Agustín Lorenzetti.

Una llamativa situación dio a conocer Agustín Lorenzetti, presidente de Universidad de Concepción que afirmó que el Campanil pudo fichar a Vozinha.

El máximo dirigente del cuadro del Biobío aseguró le acercaron el nombre del arquero antes de que recalara en Colo Colo, ofrecimiento que fue desestimado.

La opción nació de una conversación que tuvo con el representante del meta, quien firmó con el Cacique a inicios de agosto.





¿Vozinha pudo llegar a Universidad de Concepción?

En diálogo con Sabes Deportes, el directivo reveló: “A fines de abril y principios de mayo, estuve representando a la U. de Conce en Tokio, en un evento a nivel mundial”.

Lorenzetti contó que “el agente de Vozinha, con quien tengo una gran relación, estaba allá. Incluso lo vi acá cuando estuvo en Santiago”

“En ese momento, él me dijo: ‘Si necesitas un arquero, tengo al de Cabo Verde que va a salir libre de su equipo en Portugal y está disponible’. Así que también tuvimos la posibilidad de traer a Vozinha”, agregó.

De todas formas, el presidente del Campanil manifestó que en dicha época “teníamos otra situación y no era prioridad reforzar el arco. Las cosas pasan por algo. Traer a Vozinha era una moneda al aire”.