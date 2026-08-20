Solo Alexis Sánchez lo supera: La marca que alcanzó Amaro Pérez tras jugar con la UC en la Libertadores

El delantero ingresó en el segundo tiempo en la derrota ante Estudiantes de La Plata. Nacido el 2009, el joven forma parte de la Selección Chilena Sub 17.

Amaro Pérez se transformó en una de las pocas buenas noticias que tuvo Universidad Católica tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, cayendo en los octavos de final ante Estudiantes de La Plata.

El Pincha se hizo fuerte en el Claro Arena y consiguió un contundente 3-0, donde Los Cruzados dejaron una pálida imagen.

Con las numerosas bajas por lesión y suspensión, el entrenador Daniel Garnero decidió darle la oportunidad al delantero que logró una importante marca.





Amaro Pérez, el segundo chileno más joven en debutar en Copa Libertadores

Tras ingresar en el segundo tiempo por Martín “Pesadilla” Gómez, el canterano de La Franja se convirtió en el segundo jugador chileno más joven en estrenarse en este torneo con 16 años y once meses.

El primer lugar sigue siendo para Alexis Sánchez, quien debutó en la edición 2005 con 16 años y tres meses en un choque contra Once Caldas de Colombia.

Nacido en septiembre del 2009, Pérez es seleccionado nacional y seguramente será nominado al Mundial Sub 17 de Qatar al que La Roja está clasificado.

Este fue el segundo encuentro del ariete en el profesionalismo, sumando minutos anteriormente en una victoria 3-0 de la UC contra Copiapó por Copa Chile en junio pasado.