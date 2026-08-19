“A lo mejor no pueden entender”: La respuesta de dirigentes de la UC tras los insultos ante Estudiantes

Matías Claro, presidente de Cruzados, y José María Buljubasich, gerente deportivo, lamentaron la durísima derrota que sentenció su eliminación de la Copa Libertadores.

La eliminación de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata colmó la paciencia de los hinchas de Universidad Católica, quienes insultaron a los dirigentes durante el duelo en el que perdieron 3-0.

La falta de refuerzos fue el principal reclamó de los fanáticos, teniendo en cuenta que no llegó ninguna incorporación para jugar la serie a pesar de las numerosas bajas.

Consultado por esto, el presidente de Cruzados, Matías Claro, sostuvo que “no es el momento de entrar en ese detalle, la autocrítica siempre ha estado y el análisis va a estar, pero lo primero creo que es empatizar con el hincha que está sufriendo en este minuto”.

“Ellos tienen una posición distinta a los dirigentes. A lo mejor no pueden entender todo lo que pasa, lo difícil que es para nosotros”, agregó.

El directivo evitó profundizar en el tema, remarcando que “las explicaciones técnicas las ha dado el gerente deportivo (José María Buljubasich). Y después de ser eliminados, es un momento más de empatizar con lo que estamos sintiendo y viviendo todos los hinchas cruzados. Los momentos de análisis tienen que ser con la cabeza fría y ver bien todo lo que pasó”

“Ojalá hubiéramos podido traer el refuerzo que buscamos, entremedio tuvimos lesiones que nos complicaron y tuvimos que cambiar decisiones. Bueno, así es el fútbol, nunca nadie tiene asegurado ganar y se pelea partido a partido”, añadió.





Buljubasich acusa “falta de respeto” tras eliminación de la UC

Por su parte, el propio Buljubasich descartó su renuncia y afirmó: “No he puesto el cargo a disposición. Acá se construyó un estadio, hubo tres años que nos costó, pero si separas entre julio del 2010, el cierre del estadio, la apertura y ahora, mis números son muy buenos. El promedio debe estar en el primer y tercer lugar”.

“Yo asumo la responsabilidad. Creo que hay que analizar bien y ver por qué pasaron algunas cosas. En este proceso se ganaron siete títulos nacionales, cuatro Supercopas y una Copa Chile”, señaló.

El Tati mencionó su periodo de 16 años en el club, insistiendo en que “cada vez que las cosas anduvieron mal, los hinchas pidieron mi salida o los periodistas me preguntaban. Cada vez que las cosas anduvieron bien, me alabaron y me felicitaron”.

“Yo soy hincha de la Católica, no desde que nací porque no nací en Chile, quiero el club, trabajo, soy responsable, no le robo plata a nadie. Me han faltado mucho el respeto, pero entiendo que es parte de este trabajo y hay que asumirlo”, sentenció.