Papelón en el ATP de Beijing: Medvedev es descalificado por pelotazo y Djokovic avanza a la final

El ruso se ofusco por perder un punto y lanzó pelotazo que terminó golpeando la cara de un espectador, protagonizando un bochornoso momento en el partido de semifinales.

Un verdaero bochorno se vivió este lunes en el ATP 500 de Beijing, luego de que Daniil Medvedev (5°) fuera descalificado en el partido de semifinales ante Novak Djokovic (11°).

Cuando el duelo estaba 7-5 y 5-3 a favor del serbio, el ruso se molestó y lanzó un pelotazo que terminó dándole en la cara a una persona del público.

La situación fue muy llamativa debido a que el tenista de 30 años ya había perdido el punto, pero se ofuscó y aprovechó un rebote en la pared para golpear duramente la bola.





Si bien el moscovita mostró su arrepentimiento, las autoridades del torneo determinaron dar por finalizado el choque y sentenciar el paso del ex número uno del mundo a la final.

De acuerdo con las imágenes mostradas, el espectador quedó visiblemente afectado y acabó retirándose de la cancha principal.

Con esto, Djokovic enfrentará en la final al australiano Álex de Miñaur (9°), buscando el título 102 de su exitosa carrera.

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