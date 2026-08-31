Vómitos y al borde de las lágrimas: El dolor de Novak Djokovic tras caer en la primera ronda del US Open

Por primera vez en 20 años, el serbio se despidió en la fase inicial de un Grand Slam luego de inclinarse ante el argentino Mariano Navone en cinco sets.

Al borde las lágrimas quedó Novak Djokovic (5°) tras la derrota sufrida en la primera ronda del US Open, cayendo ante el argentino Mariano Navone (49°) por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

En una batalla que se extendió por 4 horas y 36 minutos, el serbio sufrió problemas físicas que le impidieron mostrar su mejor versión en el último Grand Slam de la temporada.

De hecho, las imágenes mostraron que el oriundo de Belgrado vomitó en el encuentro, recibió atención médica y estuvo a nada del llanto en varios pasajes.





Las dudas en el futuro de Novak Djokovic

Tras el duelo, el europeo contó que tuvo muchísimos dolores en la espalda a partir del cuarto game del primer set.

“Pensé en abandonar, pero entonces gané un set y después uno más. Entonces pensé: ‘Quizás haya una oportunidad’. No quería abandonar en el cuarto o en el quinto. Quería terminar el partido”, comentó a la prensa.

Con un rostro muy emocionado, el tenista de 39 años se refirió a su futuro. “¿Una solución? No lo sé. Estoy intentándolo. Ya veremos”, manifestó.

“No estoy profundizando tanto ahora mismo. Simplemente estoy intentando abordar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo llegar de esta manera”, agregó.

La última vez que Djokovic cayó en la primera ronda de un Grand Slam fue en el Australian Open 2006, inclinándose en esa oportunidad ante el estadounidense Paul Goldstein en cuatro sets.