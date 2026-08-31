Solamente 7 palabras: La curiosa entrevista de Javier Correa tras volver a ser figura en Colo Colo

En medio de la polémica por sus gestos obscenos en el Superclásico, el argentino se expresó se una manera muy particular tras marcar un doblete en la goleada del Cacique ante Audax Italiano.

Javier Correa otra vez sorprendió a todos. El delantero fue protagonista de una insólita entrevista tras ser figura en el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano.

Los Albos acarician el título luego de golear 5-1 a Los Itálicos este domingo en el Estadio Monumental, resultado que les permite tomar 16 puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

La jornada tuvo nuevamente a un inspirado ariete argentino, quien dio que hablar por su doblete y por un curioso momento apenas terminó el duelo.





Javier Correa evita las polémicas con curiosa entrevista

Al acercarse a ser premiado como la figura del encuentro, el trasandino decidió expresarse con TNT Sports de manera muy escueta.

“¿Qué destacar de este triunfo? Buenas noches?”, le preguntaron a Correa, quien contestó: “Nada. Fuimos inteligentes y ganamos, gracias, chao”.

Las siete palabras emitidas por el atacante de 33 años tienen que ver con su posible suspensión por los gestos obscenos realizados contra Universidad de Chile, hechos que se dieron el pasado 23 de agosto.

Pese a que no fue consignado en el informe arbitral, el argentino fue denunciado por Los Azules y podría recibir una sanción de parte del Tribunal de Disciplina.

Tras conocerse esta situación, Correa no se ha pronunciado de manera pública.