Huachipato informó que arquero Christian Bravo se mantiene en observación tras incidentes vs Coquimbo

El futbolista de Los Acereros fue afectado por bombas de ruido, situación que obligó a suspender el duelo disputado este domingo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Huachipato actualizó el estado de salud del arquero Christian Bravo, quien fue afectado por bombas de ruido en el partido de este domingo ante Coquimbo por la Liga de Primera.

El encuentro fue suspendido al minuto 70 por graves incidentes, los que se dieron tras la apertura de la cuenta por parte de Los Acereros en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

A raíz de lo ocurrido, el portero tuvo que ser asistido rápidamente y ser retirado en ambulancia a un centro asistencial.





Huachipato actualizó estado de salud de Christian Bravo

En sus redes sociales, el cuadro del Biobío comunicó: “Ante lo sucesos acontecidos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, enviamos nuestro apoyo y pronta recuperación a nuestro querido portero Christian Bravo”.

“El jugador quedará internado y se mantendrá en observación, realizándose los estudios correspondientes antes de retornar a su hogar”.

Adicionalmente, la institución remarcó que condena “ahora y siempre con firmeza cualquier acto de violencia que ponga en riesgo a los jugadores, cuerpos técnicos y cualquier otro actor de la actividad. Fuerza, Christian”.

Por su parte, Coquimbo Unido lamentó lo ocurrido y solicitó “disculpas a nuestro rival Huachipato, especialmente al jugador afectado don Christian Bravo”.

“El club tomará todas las medidas necesarias para identificar a los responsables, aplicar el correspondiente derecho de admisión y ejercer las acciones legales que correspondan”.