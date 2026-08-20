La burla de Platense a Coquimbo que generó la furia de hinchas chilenos: “Diminutos”

El Calamar celebró su clasificación a los cuartos de final de la Libertadores mofándose de Los Piratas, lo que generó la respuesta de los fanáticos nacionales.

Coquimbo Unido dio por terminada su ilusión en la Copa Libertadores, quedando eliminado ante Platense tras caer en los penales este miércoles.

El Calamar se impuso 7-6 en la tanda de los 12 pasos, logrando una histórica clasificación a los cuartos de final en los que se medirá a Fluminense.

La victoria fue celebrada con todo por el Marrón, quienes se burlaron de Los Piratas con un mensaje en redes sociales.





La burla de Platense a Coquimbo

Tras conseguir el cupo a la siguiente ronda, el elenco argentino compartió una publicación del Aurinegro que valoraba el empate conseguido la semana pasada en el partido de ida.

“Ahora sí, la verdadera foto ganadora”, escribió el equipo de comunicaciones trasandino para mofarse de su rival.

La publicación generó una ola de reacciones, con los hinchas chilenos manifestando toda su furia y descargándose con potentes respuestas.

“Innecesario” y “equipo diminuto” fueron algunos de los comentarios de los fanáticos nacionales.

La serie entre Platense y Fluminense se jugará a mediados de septiembre, llave que comenzará en Río de Janeiro y finalizará en Buenos Aires.

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