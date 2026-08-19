¿Para celebrar? Los millones que acumuló la UC por su participación en la Copa Libertadores

Los Cruzados se llevaron un importante monto del torneo continental, donde quedaron eliminados tras ser goleados por Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica cerró su participación en la Copa Libertadores. En una jornada muy amarga, Los Cruzados fueron goleados por Estudiantes de La Plata y se despidieron en octavos de final.

La Franja pagó muy caro sus bajas y su falta de refuerzos, despidiéndose del torneo con una pobre imagen y una contundente derrota 3-0 en condición de local.

Pese a esto, el club saca algunas cuentas alegres si se tiene en cuenta el premio económico obtenido a lo largo del certamen.





El premio que consiguió la UC en la Copa Libertadores

En concreto, el elenco chileno consiguió un total de 5,6 millones de dólares considerando todas las variantes, lo que le permitirá aumentar sus arcas”.

De ese monto, US$3 millones son por participar en la fase de grupos y el resto por el mérito deportivo en haber logrado cuatro triunfos, todos en fase de grupos.

Sin embargo, la escuadra de la precordillera dejó pasar una buena chance y no recibirá US$1,7 millones extra por avanzar a cuartos de final.

Con la eliminación de la Libertadores, la UC tiene que enfocarse en la Liga de Primera (donde están muy lejos del líder Colo Colo) y la fase final de la Copa Chile.