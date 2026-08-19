Colo Colo avisa por falso video de Aníbal Mosa en redes sociales: Analizan tomar acciones legales

A través de un comunicado, El Cacique alertó a los hinchas por un material creado con inteligencia artificial en el que se utilizó la voz e imagen del presidente de Blanco y Negro.

Colo Colo puso en alerta a sus hinchas sobre un falso video que circula en las redes sociales y que involucra a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

A través de un comunicado, Los Albos dieron a conocer que en redes sociales apareció un registro “que utiliza de manera fraudulenta la imagen y voz y del presidente del club”.

El objetivo de la alterada pieza audiovisual es “inducir a las personas a realizar acciones que podrían derivar en una estafa”.





El llamado que hizo Colo Colo por falso video

La institución de Macul remarcó que este material “realizado con inteligencia artificial, difundido a través de Facebook y otras plataformas digitales, no corresponde a ua comunicación real del presidente del club”.

A raíz de esto, hicieron un llamado “a toda nuestra comunidad a no confiar en el contenido del video, no ingresar a enlaces asociados, no entregar datos personaes o bancarios”.

“Y especialmente, no realizar transferencias de dinero ni pagos de ningún tipo a partir de la información que allí se entrega”, agregaron.

Adicionalmente, Colo Colo sostuvo que el propio Mosa analiza los antecedentes y evaluará las acciones legales, buscando “proteger la imagen institucional y evitar que nuestros hinchas sean víctimas de este tipo de delitos”.

“Invitamos a la comunidad a reportar la publicación y confiar en que nunca y bajo ningún tipo de medio, el presidente Aníbal Mosa solicitará dinero o llamará a participar de un negocio de cualquier tipo”.

Mira el comunicado acá