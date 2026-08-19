Colo Colo avisa por falso video de Aníbal Mosa en redes sociales: Analizan tomar acciones legales
A través de un comunicado, El Cacique alertó a los hinchas por un material creado con inteligencia artificial en el que se utilizó la voz e imagen del presidente de Blanco y Negro.
Colo Colo puso en alerta a sus hinchas sobre un falso video que circula en las redes sociales y que involucra a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.
A través de un comunicado, Los Albos dieron a conocer que en redes sociales apareció un registro “que utiliza de manera fraudulenta la imagen y voz y del presidente del club”.
El objetivo de la alterada pieza audiovisual es “inducir a las personas a realizar acciones que podrían derivar en una estafa”.
El llamado que hizo Colo Colo por falso video
La institución de Macul remarcó que este material “realizado con inteligencia artificial, difundido a través de Facebook y otras plataformas digitales, no corresponde a ua comunicación real del presidente del club”.
A raíz de esto, hicieron un llamado “a toda nuestra comunidad a no confiar en el contenido del video, no ingresar a enlaces asociados, no entregar datos personaes o bancarios”.
“Y especialmente, no realizar transferencias de dinero ni pagos de ningún tipo a partir de la información que allí se entrega”, agregaron.
Adicionalmente, Colo Colo sostuvo que el propio Mosa analiza los antecedentes y evaluará las acciones legales, buscando “proteger la imagen institucional y evitar que nuestros hinchas sean víctimas de este tipo de delitos”.
“Invitamos a la comunidad a reportar la publicación y confiar en que nunca y bajo ningún tipo de medio, el presidente Aníbal Mosa solicitará dinero o llamará a participar de un negocio de cualquier tipo”.
Mira el comunicado acá
Comunicado oficial ⚪⚫ pic.twitter.com/5PZ0g4CHUY
— Colo-Colo (@ColoColo) August 18, 2026