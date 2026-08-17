Los dardos de Javier Correa tras reaparecer en Colo Colo: “Nos tratan de desestabilizar”

El argentino volvió a jugar y anotó un gol en el empate ante O’Higgins por la Liga de Primera, acusando que hay una “vara distinta” con el Cacique.

Javier Correa tuvo su esperada reaparición en Colo Colo este domingo, anotando un gol en el empate 2-2 ante O’Higgins por la fecha 19° de la Liga de Primera.

El argentino volvió tras la suspensión por sus declaraciones en contra del árbitro Nicolás Gamboa, acusando que eran perjudicados luego de una caída contra Huachipato por la Copa de la Liga en junio.

En su retorno a las canchas, el goleador no ocultó su molestia y afirmó que hay “vara distinta” con el Cacique.





La furia de Javier Correa tras volver en Colo Colo

En declaraciones a TNT Sports, el ariete expresó: “Quisieron tomar precedente de una persona, está bien. Espero que sea así. Vi que otro jugador lo aplaudió, empujó al árbitro y le dieron una sola fecha. Entonces la vara está distinta”.

“Somos Colo Colo, les duele vernos acá, les duele vernos bien. Entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma. Y yo no tengo que ser tan sincero, me parece”, agregó.

Minutos más tarde, Correa fue consultado sobre este supuesto intento de “desestabilizar” al Popular. “¿Te parece que no?. Diez fechas me querían dar”, replicó.

“Saquen sus propias conclusiones ustedes, no podemos hablar solamente nosotros. Hablen e investiguen ustedes”, sentenció.