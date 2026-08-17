Pese a que se acortó la distancia con Universidad de Chile en la Liga de Primera, el Cacique celebró al completar los minutos de los jugadores Sub 21.

Con un sabor amargo terminó Colo Colo este domingo tras empatar ante O’Higgins, rival con el que igualó 2-2 por la fecha 19° de la Liga de Primera.

El gol de Arnaldo Castillo en los descuentos permitió acortar la brecha de Los Albos con Universidad de Chile en la tabla de posiciones, quedando ahora a 10 puntos a falta de 11 jornadas.

Pese a esto, el Cacique recibió una buena noticia con miras al cierre de la temporada 2026.





Colo Colo completa lo exigido con los minutos Sub 21

Se trata de los minutos Sub 21 exigidos por el reglamento, los que ya fueron completados por el Popular en el duelo con El Capo de Provincia.

Los que permitieron cumplir con este aspecto en el reciente cotejo fueron Gabriel Maureira, Leandro Hernández y Rodrigo Catalán.

Gracias a esto, Colo Colo ya respetó los 1.890 minutos y dejó atrás un tema que le causó varios dolores de cabeza en campañas anteriores.

Otros jóvenes que han sido convocados por el entrenador Fernando Ortiz son Alonso Olguín, Felipe Raipan, Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Vicente Martínez, entre otros.