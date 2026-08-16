Colo Colo no pudo ante O’Higgins en Macul y llega al Superclásico con un empate

Los Albos igualaron ante el conjunto celeste y ahora se preparan para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico.

Colo Colo no pudo contra O’Higgins y empató 2-2 en un duelo válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, en el que además debutó oficialmente Iván Román.

En un encuentro parejo disputado en Macul, O’Higgins logró abrir el marcador al inicio del segundo tiempo con un gol de Bastián Yáñez.

Sin embargo, la ventaja le duró poco al conjunto celeste. A los 50 minutos, Leandro Hernández igualó el marcador de cabeza para el Cacique.





Más tarde, Arturo Vidal erró un penal que le habría dado a Colo Colo la opción de ponerse en ventaja. Finalmente, Javier Correa sacó un zurdazo y marcó el 2-1.

Cuando parecía que los Albos se quedarían con el triunfo, Arnaldo Castillo puso el 2-2 para O’Higgins en el minuto 94, sellando el empate en el Estadio Monumental.

Ahora, Colo Colo se prepara para el Superclásico ante Universidad de Chile, rival al que mantienen a 10 puntos de distancia.