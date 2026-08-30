Se complica el Chile 2: Universidad de Chile cayó 1-2 ante U. de Concepción en Liga de Primera

Con esta derrota, Los Azules quedaron a solo 3 puntos de la Universidad Católica y el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Un tenso encuentro se vivió este domingo en el Estadio Ester Roa Rebolledo luego de que la Universidad de Concepción venciera 2 a 1 a la Universidad de Chile en la fecha 21 de la Liga de Primera.

Dejando atrás una negativa racha de partidos perdidos, El Campanil logró poner en aprietos a Los Azules que ven cada vez más lejos el primer lugar de la tabla de posiciones.

Con esta derrota el Romántico Viajero también pone en riesgo el Chile 2 y es que ahora quedó a solo tres puntos de la Universidad Católica que se mantiene en el tercer lugar de la lista.





Así se vivió el tenso partido de El Campanil vs Los Azules

El encuentro en suelo penquista partió y solo 4 minutos más tarde se celebró el primer gol tras un penal de Jeison Fuentealba, sin embargo, la UdeC quedó con ganas de más y al 17′ Cecilio Waterman marcó el segundo punto en favor de los dueños de casa.

Inició el segundo tiempo y las intenciones de ambos equipos no lograban conseguir cambiar el marcador hasta que Matías Zaldivia a los 90′ trajo la alegría al Romántico Viajero.

Con toda su esperanza en los 12 minutos de tiempo extra, la U de Chile no logró imponerse contra su oponente, pese a que Jorge Broun terminó siendo expulsado a los 90+4′.