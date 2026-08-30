Colo Colo vs Audax Italiano: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

En un partido que se juega en el Estadio Monumental en Macul, Colo Colo recibe a Audax Italiano en busca de un nuevo triunfo que le permita mantenerse como líder del torneo.

Colo Colo recibirá como local este domingo a Audax Italiano, con la ilusión de conseguir un nuevo triunfo que le permita mantenerse en la cima de la Liga de Primera.

En busca de convertirse en campeón del torneo, Los Albos llegan al terreno de juego con confianza tras derrotar a Universidad de Chile en el Superclásico.

En tanto, los itálicos necesitan sumar puntos para alejarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones y escapar de la zona de peligro.





¿Dónde ver el partido de Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido de Colo Colo vs Audax Italiano, válido por la fecha 21° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el compromiso será emitido por la plataforma de streaming HBO Max.

Hora del partido entre Colo Colo y Audax Italiano por la Liga de Primera

El encuentro del Cacique en contra del cuadro de La Florida comienza a las 17:30 horas de Chile de este domingo 30 de agosto.

El escenario es el Estadio Monumental en Macul, mientras que el árbitro designado es Franco Jiménez Lazo.