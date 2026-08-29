Inter Miami vs CF Montreal: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile a Alexis contra Messi en la MLS

Alexis Sánchez se reencontrará con Lionel Messi en una nueva fecha de la MLS, donde se enfrentará el CF Montreal del tocopillano contra el Inter Miami del argentino.

Alexis Sánchez continuará este sábado sumando minutos con el CF Montreal. Esta vez, será en el partido contra el Inter Miami de Lionel Messi, válido por una nueva fecha de la MLS.

El tocopillano se volverá a enfrentar a su excompañero en el Barcelona tras un largo tiempo, ahora en el fútbol norteamericano.

Este esperado duelo donde se reencontrarán dos de los jugadores estrella de las últimas décadas se jugará este sábado 29 de agosto en Estados Unidos.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Inter Miami vs CF Montreal?

El partido que será el escenario de un nuevo enfrentamiento entre Sánchez y Messi, ahora por el CF Montreal y el Inter Miami de la MLS, será transmitido en vivo y online por Apple TV.

Para poder acceder a esta plataforma de streaming y ver el compromiso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Inter Miami y CF Montreal

El encuentro entre el cuadro estadounidense y el conjunto visitante inicia a las 19:30 horas de Chile de este sábado 29 de agosto.

El escenario para este duelo es el Nu Stadium de Florida.