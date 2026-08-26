Cara a cara: Así está el historial entre Alexis Sánchez y Lionel Messi antes de su nuevo cruce

A más de una década del primer cruce, Maravilla y La Pulga volverá a toparse en el crucial duelo que jugarán CF Montreal y el Inter Miami por la MLS.

Alexis Sánchez y Lionel Messi volverán a toparse en una cancha, aunque esta vez en escenario muy diferente.

Lejos de las ligas más prestigiosas de Europa o los míticos duelos entre selecciones, Maravilla y La Pulga se medirán defendiendo al CF Montreal y el Inter Miami en la MLS.

El partido se disputará el próximo sábado 29 de agosto en Florida, donde el tocopillano apostará por darle un golpe a su ex compañero en el Barcelona.





En Europa y las Eliminatorias: La rivalidad de Alexis Sánchez y Lionel Messi

Este será el compromiso 17 que pondrá frente a frente a ambas figuras. La primera vez fue en 2012 en un triunfo 2-1 de Argentina sobre Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

Tres años después llegó la primera gran amargura del rosarino ante el nacional, con La Roja imponiéndose en los penales en la recordada final de la Copa América 2015.

La historia incluye episodio para el chileno en el Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella, consiguiendo en este último club su única victoria oficial.

Todo se dio en febrero del 2023, instancia en la que Maravilla anotando un gol y eliminando al PSG de Messi por la Copa de Francia.

A más de una década del primer cruce, Alexis y el trasandino sumarán un nuevo capítulo con un encuentro que promete ser muy especial.

El historial entre Alexis Sánchez vs Lionel Messi