Efecto Alexis Sánchez: Futbolista del CF Montreal se rinde ante Maravilla y lo llena de elogios

El mexicano Daniel Ríos destacó la llegada de Maravilla y aseguró que ha tenido un “impacto inmediato” en el club, lo que hace soñar con alcanzar los playoffs de la MLS.

Alexis Sánchez ya se hace notar en el CF Montreal. A casi dos semanas de confirmar su arribo, Maravilla ya sumo dos partidos con su nuevo equipo en la MLS.

El tocopillano ha marcado un antes y un después en su institución, lo que fue demostrado por un compañero del chileno que lo llenó de elogios.

Se trata de Daniel Ríos, delantero mexicano que destacó la presencia del chileno en el Impact.





¿Qué dijo Daniel Ríos sobre Alexis Sánchez?

Tras el empate ante Los Angeles Galaxy en último fin de semana, el azteca elogió al ariete nacional y afirmó: “Todos estaban muy emocionados de verlo”.

“Es un jugador extraordinario que estuvo en los mejores clubes con los mejores futbolistas”, insistió ex Chivas de Guadalajara y Charlotte FC, entre otros.

Ríos no se quedó ahí y reconoció que “su impacto fue inmediato. En cuanto pisó el campo, empezó a crear jugadas, a controlar el balón y a reorganizar a todos. Es fantástico tener un jugador así”.

Tras ingresar desde la banca en los dos compromisos que disputó, Sánchez apuesta a ganarse la titularidad con miras al próximo encuentro frente al Inter Miami de Lionel Messi.

CF Montreal está en el puesto 14° de la Conferencia Este de la MLS con 21 puntos, a solamente 3 unidades del último que tiene opciones de clasificar a los playoffs que arrancan en noviembre.