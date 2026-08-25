En una de sus habituales transmisiones por Kick, el King destacó al caboverdiano y aseguró hay una “relación muy grata” desde su llegada a Colo Colo.

Arturo Vidal sorprendió al dar detalles de la cercanía que tiene con Vozinha, el gran refuerzo que fichó Colo Colo para la segunda parte de este 2026.

El King aprovechó una de sus habituales transmisiones en la plataforma Kick para revelar la relación de amistad con el caboverdiano, quien se sumó al plantel a principios de agosto.

“Nos llevamos muy bien, hablamos mucho. Hemos hecho buena amistad, sí, hemos compartido harto. Siempre le estoy preguntando qué cómo está, cómo se va sintiendo”, comentó.





La aclaración de Arturo Vidal sobre el no sacarse fotos con Vozinha

En ese punto, el volante aclaró los motivos por los que no ha compartido fotos con una de las figuras del último Mundial 2026.

“Claramente no va a estar sacándome foto para que salga ahí y vender humo, no, con él tenemos una relación muy grata”, explicó ante las consultas de sus seguidores.

El ex Bayern Múnich y Barcelona remarcó que “compartimos también en el sauna, vamos los dos siempre después de los entrenamientos, vamos al sauna cuatro o cinco jugadores siempre al sauna y ahí conversamos harto”.

Adicionalmente, Vidal contó que Vozinha “ya consiguió casa” y lo elogió por sus cualidades como arquero.

“En los entrenamientos está bien, es un muy buen arquero, de verdad que, tiene 40 años, pero es ágil, atajador. De verdad que me sorprendió”, añadió.