El Cacique recibió un duro golpe económico con la ratificación del Tribunal de Arbitraje Deportivo, entidad que falló contra el club por un atraso en un pago.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) le propinó un duro golpe a Colo Colo, ratificando un castigo económico por la transferencia de Javier Correa desde Estudiantes de La Plata.

El argentino llegó al Cacique a mediados del 2024 desde el Pincha a cambio de 1,8 millones de dólares, monto que se abonaría en cuotas.

Un atraso en el tercer pago derivó en una sanción de la FIFA, la que fue apelada al tribunal que este lunes terminó fallando contra Los Albos.





El monto que Colo Colo deberá pagar a Estudiantes

De esta manera, el Popular deberá cancelar un 5% de interés sobre la mencionada cuota que se acerca a los US$266.000.

A esto se suma una penalidad contractual por la tardanza en la cancelación (US$180.000) y un tercer ítem que hace referencia a los conceptos legales (us$25.000).

El fallo del TAS llegó en pleno buen momento de Correa, quien viene de ser figura en el Superclásico contra Universidad de Chile al anotar el 2-1 definitivo el pasado 23 de agosto.

Este fue el décimo tanto del trasandino de 33 años en la temporada, todos ellos anotados en la Liga de Primera.