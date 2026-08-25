Los argumentos de Jorge Sampaoli para no renunciar en Talleres: Su equipo está último

La T acumula solamente cuatro puntos en seis jornadas, desatando críticas hacia el casildense que se mostró firme y descartó su salida.

Un momento muy complicado es el que atraviesa Jorge Sampaoli, quien está siendo duramente criticado desde que asumió como entrenador en Talleres de Córdoba.

La T empató 2-2 ante Rosario Central este lunes por una nueva jornada del torneo argentino, dejando escapar la victoria tras estar dos goles arriba en condición local.

Este resulado ubica al equipo del casildense en el último lugar de la Zona A con 4 puntos, consiguiendo solamente un triunfo en las primeras seis fechas.





Jorge Sampaoli descarta renunciar a su cargo en Talleres

Tras la igualdad frente al Canalla, el ex estratega de la Selección Chilena se mostró firme y desmintió que haya presentado su renuncia.

“Viví estas cosas muchas veces, inclusive aun ganando, y he tratado siempre de solucionarlo de la mejor manera”, comentó en conferencia de prensa.

Sampaoli manifestó que “el paso del tiempo me enseñó que la rebeldía a mí me llevó a lugares impensados en mi carrera. Y sigo con ese matiz. Seguiré pensando de la misma forma, intentaré ayudar a estos chicos a que sean mejores”.

En aspectos más futbolísticos, el adiestrador remarcó que en el elenco cordobés no ha podido plasmar la idea que le dio éxitos en el pasado.

“Me gusta presionar en el campo rival, presionar uno contra uno en todos lados, pero en este lugar no he contado con jugadores de ese tipo de características”, sostuvo.