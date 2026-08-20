Periodista argentino destrozó a Jorge Sampaoli por labor en Talleres: “Solo acumula éxitos económicos”

Hugo Balassone, comunicador de radio y televisión, lapidó al casildense tras acumular cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos con la T. “Es una gran decepción”, manifestó.

Jorge Sampaoli vuelve a ser el blanco en Argentina, esta vez producto del magro inicio de ciclo que ha tenido en Talleres de Córdoba al sumar cuatro derrotas en cinco partidos.

En medio de especulaciones sobre su salida, el periodista y conductor trasandino, Hugo Balassone, lapidó al ex entrenador de la Selección Chilena.

En una columna publicada en TyC Sports, el reconocido comunicador apuntó a que el casildense “entró en declive” y que actualmente “solo acumula éxitos económicos en su billetera”.





La dura crítica de periodista argentino a Jorge Sampaoli

El panelista de radio y televisión recordó la carrera del DT, valorando el éxito que obtuvo en Universidad de Chile y apuntando a que eso le permitió “dirigir a una Selección Chilena donde condujo a una generación de futbolistas extraordinaria a la Copa América del 2015 luego de un gran Mundial 2014″.

Sin embargo, el profesional mencionó que todo cambió al comandar a Argentina en Rusia 2018. “Hay un antes y un después en su carrera, donde él se puso por encima del cargo y la cabeza le explotó”, sostuvo.

“No supo gestionar a ese grupo y a partir del fracaso estrepitoso que fue Rusia 2018, su carrera fue barranca abajo”, agregó.

Respecto a su etapa en la T, Balassone afirmó que “Sampaoli está apuntado como el responsable máximo de esta situación. Lo es (…) Es blanco de la antipatía del futbolero argentino a partir de aquella historia trunca con la Selección”.

“En el último tiempo, para justificarse, ha dicho que la profesión de entrenador está algo sobrevalorada, pero es el mismo que en algún momento se puso por encima de los futbolistas y que gozó del beneplácito de los contratos altos y las indemnizaciones millonarias”, añadió.

Finalmente, el periodista expresó que el futuro del ex estratega de La Roja “es un gran signo de pregunta y, para aquellos que pensamos en algún momento que su fútbol era transformador, es una gran decepción”.