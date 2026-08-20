Manuel Pellegrini desmiente acuerdo para ser DT de La Roja: “No tengo nada firmado”

El Ingeniero afirmó que tiene contrato con el Real Betis y que intentará cumplirlo “hasta el último”, insistiendo en que no ha firmado nada con la Selección Chilena.

En medio de especulaciones sobre su futuro, Manuel Pellegrini descartó tener un acuerdo cerrado para ser el próximo entrenador de la Selección Chilena.

En conferencia de prensa, el Ingeniero fue consultado sobre si “estaría listo” para asumir en La Roja en el mediano plazo, situación de la que se desmarcó.

“La verdad es que no sé de dónde sacó esa noticia, porque no tiene ningún grado de veracidad. No tengo ningún compromiso con nadie, lo he dicho muchas veces”, comentó en primera instancia.





La contundente respuesta de Manuel Pellegrini sobre La Roja

El actual entrenador del Real Betis recordó que “en Chile hay elecciones en noviembre. No tengo firmado nada y ni un compromiso con absolutamente nadie”.

De hecho, el adiestrador de 72 años recordó que tiene contrato con el conjunto español hasta el 2027 y aseguró “lo voy a intentar cumplir hasta el último día”.

“Lo de la Selección es un tema aparte, que es lo mismo con los rumores de jugadores que se van y que se vienen”, agregó.

Si bien recalcó que “me toca a mí desde el punto de vista personal”, insistió en que “no tengo un compromiso con nadie, ni firmado nada”.