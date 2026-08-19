La decisión fue informada este miércoles por la Delegación Presidencial Regional, organismo que se comprometió a que en un “futuro próximo los clásicos puedan volver a jugarse con ambas hinchadas”.

El Superclásico número 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo en el Estadio Nacional sin público visitante.

Así lo confirmó la Delegación Presidencial Regional Metropolitana mediante un comunicado este miércoles, en el que argumentaron que la decisión “obedece a la preocupación de que el evento se desarrolle garantizando la seguridad de asistentes y vecinos”.

Además, el organismo afirmó que la medida también se debe a las “necesidades que hoy requieren la atención de Carabineros y de las instituciones del Estado”, recordando la emergencia que enfrenta la zona norte del país producto del sistema frontal.





Sin embargo, la Delegación aseguró que “durante estos meses hemos trabajado intensamente para avanzar hacia el regreso de ambas hinchadas a los clásicos del fútbol chileno”.

De esa manera, destacó que, para próximos encuentros, Universidad de Chile incorporará sistemas de control biométrico y reconocimiento facial en el Estadio Nacional.

Finalmente, se comprometió a que en un “futuro próximo los clásicos puedan volver a jugarse con ambas hinchadas, con mayores estándares de seguridad y que las familias puedan disfrutar del fútbol con tranquilidad“.