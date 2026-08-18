¿Se va a Europa? Lucas Assadi estaría en la mira de importante club y genera alarma en la U

El delantero vuelve a generar interés de equipos del viejo continente, lo que genera preocupación en Los Azules que no podrían reemplazarlo tras el cierre del mercado de pases.

Lucas Assadi vuelve a generar noticia en Universidad de Chile, esta vez por el interés que nuevamente habría desde Europa por comprar su pase.

De acuerdo con Radio ADN, Trabzonspor de Turquía tendría en la mira al delantero que poco a poco comenzó a recuperar su nivel este segundo semestre.

La situación genera una alarma en Los Azules, especialmente si se tiene en cuenta que no tendrían la chance de conseguir un reemplazo debido al cierre del mercado de pases en el fútbol nacional.





Manuel Mayo aborda posible salida de Lucas Assadi

Consultado por esta situación, el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, afirmó: “Para nosotros, teniendo la ventana de pases cerrada en Chile, lo deportivo es primordial”.

“Lucas está muy bien, la idea es no despotenciar el plantel y privilegiar el seguir como estamos”, comentó el dirigente, quien dio a conocer un importante aspecto en el contrato del joven de 22 años.

“Ahora, es cierto que al momento de la renovación se incorporó una cláusula en su contrato, a petición de él, donde si llega un club de los que están interesados, están dispuestos a pagar y si el jugador quiere ir, no tenemos nada que hacer“, sostuvo en conferencia de prensa.

Mayo remarcó que “no tenemos capacidad de reemplazarlo, lo deportivo es primordial, pero hay un tema contractual con el cual como club no tenemos que hacer. El jugador tiene la última palabra”.

De manera preliminar, el Romántico Viajero solicitaría 3,5 millones de dólares por el 100% del pase, cifra que puede bajar si la compra por un porcentaje menor de la ficha.

Assadi ha jugado un total de 20 partidos esta temporada 2026 en los que no marcó goles y entregó 5 asistencias.