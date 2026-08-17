Préstamo y opción de compra: El monto que Independiente pagó a la U por Franco Calderón

El defensor dejó atrás su etapa en Los Azules y fue transferido al Rojo, firmando contrato hasta diciembre del 2027.

Franco Calderón cerró su etapa en Universidad de Chile. El defensor llegó a un acuerdo y este domingo fue oficializado como nuevo refuerzo de Independiente.

El argentino perdió terreno tras la llegada de Fernando Gago, por lo que aceptó la propuesta del Rojo que buscaba hace varias semanas un zaguero central.

El monto que Franco Calderón dejó a la U

El trasandino se sumó al elenco de Avellaneda en calidad de préstamo hasta diciembre del 2027, dejando 120 mil dólares para Los Azules.





De acuerdo a lo informado por el propio Rey de Copas, hay una opción de compra por el 80% del pase en US$1,2 millones.

Un punto importante que fue aclarado por Independiente es que, en caso se ejecutarse la cláusula, el primer monto del cargo será descontado.

Tras arribar a principios del 2024, Calderón disputó un total de 100 partidos en el Romántico Viajero en los que marcó 4 goles, logrando la Copa Chile 2024 y la Supercopa el año pasado.