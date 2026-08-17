Copa Libertadores: Cómo ver U. Católica vs Estudiantes GRATIS por la App MiCHV

Los Cruzados definirán en casa la llave de octavos de final frente al Pincha, intentando sellar la clasificación a la ronda de los ocho mejores.

Universidad Católica afina detalles para volver a enfrentarse a Estudiantes de La Plata, buscando seguir con vida en la Copa Libertadores.

Por la revancha de los octavos de final, Los Cruzados quieren aprovechar el empate 1-1 de la ida para lograr una histórica clasificación a la ronda de los ocho mejores.

La tarea no asoma nada sencilla para La Franja si se tiene en cuenta las numerosas bajas que presenta entre lesiones y suspensiones, siendo la del goleador Fernando Zampedri la más dolorosa.





Dónde ver el partido de U. Católica vs Estudiantes EN VIVO y GRATIS

El partido de Universidad Católica ante Estudiantes de La Plata, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

A esto puedes sumar la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV que emitirán online y gratis este trascendental cotejo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. Católica vs Estudiantes

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el cotejo de los nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

Hora del partido entre U. Católica y Estudiantes por Copa Libertadores

El choque del conjunto chileno contra los argentinos comenzará a las 20:30 horas de este martes 18 de agosto, disputándose en el Claro Arena.