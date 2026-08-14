U. Católica vs Estudiantes: Cuándo y a qué hora juegan la revancha por Copa Libertadores

Universidad Católica jugará uno de los partidos más importantes de la temporada, recibiendo a Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Universidad Católica pone el foco en la esperada revancha ante Estudiantes de La Plata, buscando dar el gran golpe y seguir con vida en la Copa Libertadores.

Tras el empate 1-1 en la ida de octavos de final, Los Cruzados definirán la llave en casa en un duelo que genera grandes expectativas.

Pensando en este encuentro, el entrenador Daniel Garnero tendrá el gran dolor de cabeza de definir el reemplazante de Fernando Zampedri, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.





¿Cuándo y a qué hora juegan la UC y Estudiantes por Copa Libertadores?

El partido entre Universidad Católica y Estudiantes está fijado para el martes 18 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

El escenario será el Claro Arena de Las Condes, donde se espera una verdadera multitud alentando a La Franja.

¿Dónde ver el partido de la UC ante Estudiantes?

El trascendental cotejo del conjunto chileno contra el Pincha será transmitido en vivo por Chilevisión.

De manera online, el duelo lo podrás ver gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.