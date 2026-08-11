Programas Programación Señal en vivo
/

Pese a lograr importante empate: Los apuntados por los hinchas de la UC tras duelo ante Estudiantes

Dos jugadores se llevaron las críticas de la fanaticada cruzada, quienes cuestionaron duramente el rendimiento a lo largo del partido por Copa Libertadores.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Un empate realmente valioso fue el que rescató Universidad Católica, cuadro que este martes igualó 1-1 ante Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados aprovecharon su chance y castigaron al Pincha, dejando la llave completamente abierta con miras a la revancha de la próxima semana.

Pese al positivo resultado, los hinchas no ocultaron su malestar contra algunos jugadores y los criticaron duramente.

Hinchas de la UC arremetieron contra Cuevas y Cerezo

Los principales dardos fueron hacia Bernardo Cerezo y Cristian Cuevas, titulares en en el cotejo disputado en el Estadio UNO.

El lateral derecho fue por lejos el más cuestionado por la fanaticada, algo que se viene repitiendo durante prácticamente toda la temporada.

“¿Cómo sigue jugando?” o “me sangran los ojos” fueron solamente algunos de los comentarios, con el Cimbi viviendo una situación muy parecida.

Un tema importante es que Cuevas, al igual que Fernando Zampedri, no estará en el compromiso de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

Mira los comentarios acá

Seguir en Seguir en