Pese a lograr importante empate: Los apuntados por los hinchas de la UC tras duelo ante Estudiantes

Dos jugadores se llevaron las críticas de la fanaticada cruzada, quienes cuestionaron duramente el rendimiento a lo largo del partido por Copa Libertadores.

Un empate realmente valioso fue el que rescató Universidad Católica, cuadro que este martes igualó 1-1 ante Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados aprovecharon su chance y castigaron al Pincha, dejando la llave completamente abierta con miras a la revancha de la próxima semana.

Pese al positivo resultado, los hinchas no ocultaron su malestar contra algunos jugadores y los criticaron duramente.





Hinchas de la UC arremetieron contra Cuevas y Cerezo

Los principales dardos fueron hacia Bernardo Cerezo y Cristian Cuevas, titulares en en el cotejo disputado en el Estadio UNO.

El lateral derecho fue por lejos el más cuestionado por la fanaticada, algo que se viene repitiendo durante prácticamente toda la temporada.

“¿Cómo sigue jugando?” o “me sangran los ojos” fueron solamente algunos de los comentarios, con el Cimbi viviendo una situación muy parecida.

Un tema importante es que Cuevas, al igual que Fernando Zampedri, no estará en el compromiso de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

Mira los comentarios acá

Cimbi Cuevas siempre pero siempre dando jugo 😡, ganándose tarjetas gratis…tan mecha corta que es #LosCruzados — Alejandra Uribe (@AleUribe30) August 12, 2026

Me sangran los ojos al ver a Cerezo jugar…#LosCruzados — axeljcg (@axeljavie_j) August 12, 2026

Me da pena Cerezo pero la culpa no es de él, es de los que lo trajeron y que no se hacen cargo de nada, qué “bacán” es hacer mal la pega en Católica y apernarse de por vida — ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) August 12, 2026

Cerezo incapacidad deportiva , hasta el DT de Estudiantes se da cuenta…y Garnero?#LosCruzados — Alejandro Coloma (@alecc2026) August 12, 2026

Cerezo es lo más malo que se ha visto. Fuera ahora!! #LosCruzados — Tomás Urzúa (@tomasurzua) August 12, 2026

Como sigue jugando cerezo que rabia #loscruzados — edu-UC (@eduardosolis777) August 12, 2026

Cerezo está pidiendo que rescindan su contrato hoy mismo. Qué cancer para la UC #LosCruzados — Freddy Asenjo (@ZnaeW) August 12, 2026