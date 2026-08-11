Estudiantes vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores

Universidad Católica visita a Estudiantes de La Plata buscando dar el primer golpe en la llave de octavos de final de Copa Libertadores. El partido se juega en el Estadio UNO.

Universidad Católica comienza su esperada llave de octavos de final de Copa Libertadores, visitando este martes a Estudiantes de La Plata.

Luego de la gran fase de grupos en la que terminó primero, Los Cruzados enfrentan a un equipo de mucha jerarquía que que ha tenido un irregular segundo semestre.

De cara a este encuentro, el entrenador Daniel Garnero no cuenta con piezas importantes como Sebastián Arancibia, Clemente Montes y Juan Francisco Rossel, este último recién operado de su rodilla derecha.





Estudiantes vs U. Católica por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Estudiantes ante Universidad Católica, válido por octavos de final ida de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online estre trascendental duelo.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Estudiantes vs U. Católica GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Estudiantes vs U. Católica?

El compromiso del Pincha contra La Franja inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 11 de agosto.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio UNO de La Plata, mientras que el árbitro designado es el brasileño Raphael Claus.