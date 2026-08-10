Copa Libertadores: Cómo ver el Estudiantes vs Universidad Católica GRATIS por la app MiCHV

La Franja prepara los últimos detalles para su choque ante el Pincharrata en La Plata.

Una dura tarea tendrá Universidad Católica esta semana cuando visite a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados apuestan todo a consolidar lo mostrado en la fase de grupos -instancia que superaron liderando la tabla por encima de Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona- y meterse después de 15 años nuevamente a la ronda de los ocho mejores.

Para ello, los dirigidos por Daniel Garnero visitarán el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, que promete convocar a más de 30 mil hinchas en sus tribunas.

Dónde ver el partido entre Estudiantes vs Universidad Católica EN VIVO y GRATIS

El partido de Estudiantes ante Universidad Católica, válido por la ida de los octavos de final, será transmitido en vivo por Chilevisión.

También podrás seguir la cobertura completa del cotejo entre La Franja y el Pincha por la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.





Cómo descargar la app MiCHV para ver el Estudiantes vs Universidad Católica por Copa Libertadores

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque así como otros y diversos contenidos, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar “MiCHV” . Una vez que la hayas encontrado, simplemente haz clic en “Obtener” e “Instalar”.

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Cuándo juegan Estudiantes y Universidad Católica por Copa Libertadores

El duelo entre el cuadro trasandino y la UC está pactado para este martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile.